شكرا لقرائتكم خبر عن أون لاين.. القبض على مواطن بالإسكندرية يبيع الأسلحة عبر "الفيس بوك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بترويج الأسلحة البيضاء ومحدثات الصوت للراغبين بمقابل مادى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) من خلال إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بالترويج على قدرته على توفير الأسلحة البيضاء ومحدثات الصوت للراغبين بمقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهداف المذكور وأمكن ضبطه بمحل إقامته ، وبحوزته (هاتف محمول بفحصه فنياً تبين إحتوائه على أثار ودلائل على إرتكابه الواقعة – طبنجة صوت – 10 طلقات صوت من ذات العيار - 4 قطع أسلحة بيضاء"مطواة").

بمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وترويجه لبيع الأسلحة البيضاء ومحدثات الصوت من خلال الحساب المشار إليه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بقصد تحقيق مكاسب مالية.