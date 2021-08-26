شكرا لقرائتكم خبر عن مد صرف وقبول أوراق الشهادات المعادلة الأجنبية حتى 15 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مد صرف وقبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة الأجنبية المتقدمين لمكتب التنسيق هذا العام إلى يوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر المقبل، نظرًا لتأخر بعض نتائج الشهادات الأجنبية، وذلك حرصًا على مستقبل أبنائنا الطلاب.

وكان السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، أعلن صباح اليوم الخميس، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 117 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2021/2022.

وأكد السيد عطا، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم الخميس.

وأوضح د. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا طوال فترة التنسيق.