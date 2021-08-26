شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تنقل اليوم 10 آلاف راكب على متن 84 رحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير مصر للطيران، اليوم الخميس، 84 رحلة جوية تنقل ما يقرب من 10 آلاف راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق رحلات مصر للطيران بمعدل 55 رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، عمَان، الخرطوم، دبي، ندجامينا، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحه، أثينا، مدريد، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، بروكسل، أبوظبي، موسكو، فيينا، ميونيخ، بغداد، البحرين، لارناكا، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، أسمرة، جوهانسبرج، عنتيبي)، بالإضافة إلى 24 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب ومرسى علم، و5 رحلات شحن جوى تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 10 آلاف راكبا.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.