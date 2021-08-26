شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية توضح تفاصيل تدشين كاتدرائية القديس مقاريوس بوادى النطرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صلى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم الخميس، القداس الإلهى فى كاتدرائية القديس مقاريوس الكبير بديره ببرية شيهيت، وذلك عقب تدشينها بيد قداسته اليوم بمشاركة 15 من أحبار الكنيسة.

وأوضحت الكنيسة الأرثوذكسية في بيان رسمي لها أنه تم تدشين 3 مذابح بالكاتدرائية الجديدة على أسماء قديسي الدير، وأيقونة حضن الآب (البانطوكراتور) وحامل الأيقونات (الأيكونوستاس).

وتعتبر المذابح التي تم تدشينها، المذبح الرئيس على اسم القديس مقاريوس الكبير والمذبح البحري على التسعة والأربعين شهيدًا شيوخ شيهيت والمذبح القبلي على اسم القديس يوحنا القصير.



البابا تواضروس خلال التدشين



البابا تواضروس



تدشين الكنيسة