شكرا لقرائتكم خبر عن "تطوير التعليم" يعقد اختبارات قدرات إلكترونية للقبول بالمجمعات التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد حسني الحيوى، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، نجاح تجربة الصندوق في اختبارات القدرات التي أجريت على المتقدمين للالتحاق بالمجمعات التكنولوجية المختلفة التابعة للصندوق.

وأضاف في بيان صحفي صباح اليوم، أن صندوق تطوير التعليم سجل له مايقرب من خمسة آلاف طالب للالتحاق بالمجمعات التكنولوجية التابعة للصندوق في كل من الأميرية والفيوم وأسيوط وأبو غالب وتقدم للاختبار 3620 طالب مما دعا الصندوق إلى تنفيذ نموذج تطبيقي للاختبارات الالكترونية التي لا تخضع لاي تدخل بشرى، حيث أجريت اختبارات القدرات للطلبة المتقدمين للالتحاق بالمجمعات التكنولوجية، إلكترونيًا بالكامل لأول مرة .

وأوضح «الحيوي» أن أحد أهم مميزات هذا النظام هو تعدد الاختبارات في نفس اللجنه مما يؤدي الى الحد من ظاهرة الغش وتنوع الاسئلة فى مجالات اللغة العربية والانجليزية والرياضيات والحاسب الالي بالإضافة الى سرعة ظهور نتيجة الاختبارات عقب انتهاء الامتحان مباشرة دون أي تدخل بشري ، مشيرًا إلى أن تلك الاختبارات تمت في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب المتقدمين.