شكرا لقرائتكم خبر عن مشرف تطوير طريق الكباش: اكتشفنا مصنعين للنبيذ.. والافتتاح نهاية 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مصطفى الصغير، مدير معابد الكرنك والمشرف العام على مشروع تطوير طريق الكباش، تفاصيل الاحتفالية الضخمة التي ستشهدها الأقصر لافتتاح طريق الكباش، مشيرًا إلى أن الافتتاح سيكون بنهاية العام الجاري.

وأوضح الصغير خلال مداخلة هاتفية برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية المصرية، والقناة الأولى، والذى يقدمه الإعلاميين محمد الشاذلي، وبسنت الحسيني، أن طريق الكباش يمتد من معبد الكرنك حتى معبد الأقصر، بطول 2700 متر.

وذكر إنه من المقرر افتتاح طريق الكباش بعد الانتهاء من أعمال التطوير ، وواصل:" اكتشفنا مصنعين للنبيذ من أيام الفراعنة، ومناطق صناعية توضح النشاط الثقافي والاجتماعي الخاص بسكان طيبة وصولًا للعصر اليوناني والروماني".