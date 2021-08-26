شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة بمقرها بمدينة العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع الحكومة الاسبوعي بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.

كانت الحكومة قد وافقت مؤخرا على إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة بدر بأسيوط"، ومقرها مدينة ناصر غرب مدينة أسيوط بمحافظة أسيوط، وتضم 17 كلية في تخصصات الطب البيطري، وطب الفم والاسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتمريض، والهندسة والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات، والفنون التطبيقية، والسياحة والفنادق، والقانون، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والاقتصاد والعلوم السياسية والعلاقات الدولية، واللغات والترجمة، والإدارة والعلوم المالية والاقتصادية، والفنون التعبيرية والعلوم السينمائية والمسرحية، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.