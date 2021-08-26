شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك يلزم ممثلى شركات السلع المعمرة بتخفيض زمن حل الشكوى لـ3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم تخفيض مهلة حل شكاوى السلع المعمره من ثمانية عشر يوما إلى ثلاثة أيام فقط وذلك خلال الاجتماع الذى تم مع كافة رؤساء مجالس ادارات وممثلى شركات السلع المعمرة تأكيدا على تطبيق معايير قياس جودة الخدمة المقدمة من الشركات للمستهلك المصرى.

وأضاف رئيس الجهاز أن شكاوى السلع المعمرة تمثل نسبة 35% من حجم الشكاوى بالجهاز وأن هذا التخفيض فى زمن الاستجابه لحل شكاوى السلع المعمرة يهدف ‘لى التخفيف على المستهلكين وسرعة إنجاز حل شكاواهم وأن رؤساء مجالس ادارات وممثلى شركات السلع المعمرة أبدوا تفهماً وتعاوناً كبيراً مع الجهاز والتأكيد على إلتزامهم بتنفيذ بنود قانون حماية المستهلك لصون وحماية حقوق المستهلك.

وأوضح حسام الدين أن جهاز حماية المستهلك يستهدف دعم الاقتصاد الوطنى وتشجيع التجار على الالتزام بصون وحماية حقوق المستهلكين وتطبيق القانون ويتعاون مع كافة قطاعات المجتمع المختلفة، ويهيب بالمواطنين الإبلاغ عن أى شكاوى عن طريق التواصل مع الجهاز على الخط الساخن 19588 من أى خط أرضى أو عن طريق خدمة الواتس أب 01577779999 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك.