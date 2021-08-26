شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تكشف عن أول عربات درجة ثالثة مكيفة تصل مصر الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تخطط هيئة السكة الحديد للكشف عن أول دفعة من العربات درجة ثالثة مكيفة التى تدخل مصر لأول مرة منتصف الأسبوع المقبل، خلال احتفالية كبرى يحضرها كبار قيادات الدولة متوقع تنظيمها فى ميناء الإسكندرية، وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة التي أبرمتها مع شركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة الصفقة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.
وتضم الدفعة الجديدة 4 عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، حيث وصل من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة حتى الآن 478 عربة ذات تهوية ديناميكية روسية ومجرية، ويتوالى وصول باقي العربات على دفعات بواقع 35 عربة شهريا.
وتساهم الصفقة فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل، حيث أن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعا الى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد ليرى المواطن شهريًا دخول قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة وهو ما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.