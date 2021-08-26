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السكة الحديد تكشف عن أول عربات درجة ثالثة مكيفة تصل مصر الأسبوع المقبل

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القاهرة - سامية سيد - تخطط هيئة السكة الحديد للكشف عن أول دفعة من العربات درجة ثالثة مكيفة التى تدخل مصر لأول مرة منتصف الأسبوع المقبل، خلال احتفالية كبرى يحضرها كبار قيادات الدولة متوقع تنظيمها فى ميناء الإسكندرية، وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة التي أبرمتها مع شركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة الصفقة  مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

 

وتضم الدفعة الجديدة 4 عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، حيث وصل من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة حتى الآن 478 عربة ذات تهوية ديناميكية روسية ومجرية، ويتوالى وصول باقي العربات على دفعات بواقع 35 عربة شهريا.

 

صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية .

 

وتساهم الصفقة فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل، حيث أن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعا الى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد ليرى المواطن شهريًا دخول قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة وهو ما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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