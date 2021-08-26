شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تكشف عن أول عربات درجة ثالثة مكيفة تصل مصر الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط هيئة السكة الحديد للكشف عن أول دفعة من العربات درجة ثالثة مكيفة التى تدخل مصر لأول مرة منتصف الأسبوع المقبل، خلال احتفالية كبرى يحضرها كبار قيادات الدولة متوقع تنظيمها فى ميناء الإسكندرية، وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة التي أبرمتها مع شركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة الصفقة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.