منال أمام محكمة الأسرة تطلب الطلاق: قدمت لزوجي على قرض من البنك أخذه وتزوج به



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أقامت "منال ع."، (40 سنة، موظفة)، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطلب فيها الطلاق من زوجها، بسبب زواجه من أخرى بأموال اقرضتها من إحدى البنوك.

تقول منال في دعواها، إنها تزوجت منذ 10 سنوات من "أحمد م."، (44 سنة، موظف)، ولديها ابنتين (8_ 5 سنوات)، مشيرة إلى أنها منذ زوجهما وأنها تشارك بمرتها في مصاريف البيت من أجل العيش بحياة هادئه.



أضافت الزوجة، أن زوجها جلس معها يتناقش، في الحياة المقبلة، وأنه يفكر في عمل مشروع، مطالبا منها، أن تحصل على قرض من البنك بضمان مرتبها، وعندما استلمت الأموال، أخذهم وظل أسبوع يخرج في الصباح ويعود الفجر وفي يوم بعد عودتها من العمل فوجئت بأن زوجها أخذ ملابسه ولم تعلم مكانه.

أكملت منال، أنها ذهبت إلى أسرته لتسأل عليه فأخبروها، أنه تزوج من أخرى بأموال القرض،، موضحة أن زوجها لم يعود إلى المنزل ولا ينفق عليها ولايدفع إيجار الشقة.

وتابعت الزوجة، أنها لم تأخذ مرتبها بسبب القرض ذهبت إلى والد زوجها تشتكي له فرد عليها قائلا: "الحل أنك تتركي الشقة وتقيمي عند أسرتك ثم ابني لا عمل حاجة عيب ولا حرام تزوج ومن حقه يتزوج اربعة وكان ردي الحرام أنه يتزوج بفلوسي.. فقال احسبي ابني صرف عليكي كام من يوم ما تزوجك هتطلعي مديونه له".

اختتمت الزوجة أنها لجأت إلى محكمة الأسرة وأقامت دعوى طلاق للضرر تحمل رقم 2206 لسنة 2021 ودعوى نفقة تحمل رقم 3017 لسنة 2021 ومازالت الدعويين مستمرتين.