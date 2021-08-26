خطوات تسجيل اللقاحات إلكترونيا لإنهاء إجراءات السفر للسعودية والكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

قررت كل من دولة الكويت، والمملكة العربية السعودية مؤخراً، فتح رحلات الطيران المباشر إلى مصر، بعد رفع تعليق السفر بسبب جائحة كورونا. فما هي الشروط التي وضعتها كل دولة منهما؟

الكويت

قرر مجلس الوزراء الكويتي، الخميس الماضي الموافق 19 أغسطس، فتح الطيران المباشر إلى مصر، مع الالتزام بالضوابط التي تحددها اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا.

ويشترط على الراغبين في السفر إلى الكويت، الحصول على جرعة واحدة إضافية على الأقل من اللقاحات المعتمدة في الكويت والتي تتمثل في: (أكسفورد /أسترازينيكا ـ فايزربوينتك - موديرنا - جونسون آند جونسون).

ويُمكن للمحصن خارج الكويت إثبات التحصين عن طريق إبراز شهادة التطعيم الصادرة في الخارج، متضمنة الاسم المطابق لجواز السفر، ونوع اللقاح، وتاريخ أخذ الجرعات، واسم جهةالتطعيم، ورمز (QR) قابل للتأكد إلكترونياً، علماًبأنه في حال عدم وجود هذا الرمز يمكن تحميل شهادة التطعيم عبر رابط موقع وزارة الصحة.

وحددت الضوابط الكويتية الجديدة 7 شروط لدخول الزائرين غير المحصنين إلى بلادها وذلك على النحو التالي:

1 - أن يكون غير المحصن مصرحاً له بالدخول.

2 - إجراء فحص (PCR) سلبي خلال 72 ساعة قبل الوصول إلى البلاد.3

- التسجيل في تطبيق "شلونك".

4- الخضوع لحجر مؤسسي لمدة 7 أيام

5 - الخضوع لحجر منزلي 7 أيام أخرى بعد الحجر المؤسسي.

6 - إجراء فحص (PCR) في اليوم الأول للوصول.

7 - إجراء فحص آخر في اليوم السادس من الحجر المؤسسي.

8 - دفع قيمة "التحصين" مسبقا عبر منصة "كويت مسافر".

السعودية

أصدرت وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء الموافق 24 أغسطس تعميماً بصدور موافقة الجهة المختصة برفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق منها القدوم للمقيمين الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها والسماح لهم بالعودة إلى المملكة بشكل مباشر، وأن تطبق عليهم كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

ويسري القرار، على كافة المواطنين المصريين المتواجدين حالياً بجمهورية مصر العربية الحاصلين على هوية مقيم، والحاصلين على تأشيرة خروج وعودة سارية مما تلقوا جرعتي لقاح معتمد داخل المملكة العربية السعودية قبيل مغادرة المملكة على أن تكون العودة مباشرة من مصر إلى المملكة على خطوط طيران مباشرة، على أن يلتزم الوافد بالإجراءات الاحترازية المعمول بها في المملكة .

ولم تشر مذكرة وزارة الخارجية، إلى ماهية هذه الإجراءات حتى الآن، إلا أنه من المتوقع أن تكون المكوث في المنزل لمدة 7 أيام متتالية وعدم الخروج من المنزل إلا للتوجه إلى مقار الفحص المعتمدة للتبين من سلبية مسحة الوافد المصري، وبناء على سلبية المسحة يحق للمواطن الذهاب إلى العمل ودخول كافة الأماكن التي يتطلب فيها إبراز تصريح توكلنا.

ويعاقب المصري المخالف للتعليمات الإجراءات الاحترازية الخاصة بمدة المكث في المنزل، للغرامة المالية التي قد تصل إلى 10000 آلاف ريال سعودي، والترحيل.

وفي سياق متصل، دعت المديرية العامة للجوازات السعودية، جميع المسافرين القادمين إلى المملكة، من غير المواطنين السعوديين من المحصنين وغير المحصنين، إلى ضرورة تسجيل اللقاحات إلكترونيا، قبل وصولهم إليها للإسهام في تسريع إجراءات دخولهم وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول.

ويشمل التسجيل: مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها، والمقيمون ومرافقيهم.

جاء القرار تماشيا مع الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس (كوفيد-١٩) لضمان سلامة المواطنين والمقيمين فيها، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء إنهاء إجراءات الدخول.

طريقتان

وعلى مستوى مصر، أتاحت وزارة الصحة والسكان، للمواطنين الراغبين في السفر وحصلوا على لقاح غير معتمد بإحدى الدول خاصة للقاحات "سينوفارم - سينوفاك - سبوتنيك V"، الحصول على جرعة ثالثة من اللقاح المعتمد دوليا تسهيلًا عليهم.

وأوضحت الوزارة، أنه تم التنسيق مع وزارة الهجرة، لتسجيل بيانات المصريين الراغبين في السفر وتلقوا لقاحًا غير معتمد لدى الدول المسافرين إليها بغرض العمل أو الدراسة فقط، للتسجيل لدى الوزارة حتى يتم موافاة وزارة الصحة بكل البيانات لاتخاذ اللازم تجاه المسافرين وإعطائهم الجرعة اللازمة للقاح المعتمد لدى الدول المتوجهين إليها.

وطالبت وزارة الهجرة المسافرين الراغبين في تلقي اللقاح المعتمد بتسجيل بياناتهم واستيفاء الاستمارة المرفقة عبر الرابط الآتي: https://forms.gle/8cPmRNRKNnheWUQb7، موضحين خلالها مكان تلقيهم التطعيم الأول ووسائل التواصل معهم، واستيفاء البيانات الأساسية بالاستمارة.

الطريقة الثانية

كما أتاحت وزارة الصحة، طريقة أخرى لتسجيل بيانات المصريين الراغبين في الحصول على اللقاح المعتمد، عبر الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل بيانات الراغبين في الحصول على اللقاح عبر الرابط: https://www.egcovac.mohp.gov.eg/#/travel-registration.

ويتم التسجيل عبر اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على الموقع الإلكتروني https://www.egcovac.mohp.gov.eg/

2- اختيار "التسجيل لطلب اللقاح"، ثم اختيار "تطعيم بغرض السفر"

3- كتابة البيانات المطلوبة، وفي خانة الجنسية يتم اختيار "مصري- إعادة تطعيم لأغراض السفر"

4- استكمال الإجراءات والبيانات وتأكيد عملية التسجيل.

5- سيتم إرسال رسالة لتأكيد التسجيل.

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