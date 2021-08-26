شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية يقرر تطعيم كافة العاملين استعداداً للدور الثانى للثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المناطق الأزهرية حصر جميع بيانات العاملين التابعين لها ومعاهدها من العاملين الذين لم يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، حيث بدأت بعض المناطق بالفعل حملات التطعيم والتى تأتي في إطار الخطة التنفيذية لتطعيم العاملين من المدرسين والموظفين والعمال، لاستقبال العام الدراسي المقبل بأمان، ودون قلق من انتشار فيروس كورونا.

كما تقرر تطعيم كافة العاملين بامتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية، والذين لم يتلقوا جرعات التطعيم حتى الآن ،حيث سبق و أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات، بقطاع المعاهد الأزهرية، عن موعد امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية، بشعبتيها الأدبي والعلمي، بالإضافة لامتحانات البعوث الإسلامية للعام الدراسي: 2020 / 2021.

وتبدأ الامتحانات يوم السبت، الموافق 4 سبتمبر 2021، وتستمر إلى يوم الإثنين الموافق 13 سبتمبر 2021، لامتحانات الشعبتين الأدبي والعلمي للثانوية الأزهرية، ويوم الأحد 12 سبتمبر 2021 للشهادة الثانوية (بعوث).

كما أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات عن موعد امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للبعوث الإسلامية، والتي تبدأ يوم السبت الموافق 4 سبتمبر 2021، وتنتهي يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021.