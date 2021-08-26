شكرا لقرائتكم خبر عن 95% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة جرائم النصب على عملاء البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم النصب على عملاء البنوك، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم النصب على عملاء البنوك.

وأيد 95% من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم النصب على عملاء البنوك، بينما عارض 5% من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم النصب على عملاء البنوك.



