شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2021.. اجتماع للأعلى للجامعات الخاصة لحسم الحد الأدنى للقبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة اجتماعا منتصف الأسبوع المقبل، وذلك لمراجعة الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة، وذلك بعد انخفاض مجاميع الطلاب فى نتيجة الثانوية العامة.

ومن المقرر أن ينطلق تنسيق الجامعات الخاصة لخريجى الشهادات المصرية (الثانوية العامة، الأزهرية، الدبلومات الفنية) عقب إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية، وأن نظام القبول بالجامعات الخاصة هذا العام يعتمد على نظام التنسيق الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة؛ وذلك لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب في توزيع الأماكن المتاحة بالكليات المختلفة.

ويطبق هذا النظام على حملة الشهادات المصرية (الثانوية العامة، الأزهرية، الدبلومات الفنية)، حيث يتم تنسيق حاملى هذه الشهادات من خلال الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الخاصة، ويتم قبول الطلاب بكليات الجامعات الخاصة اعتمادًا على مجموع درجاتهم وترتيب رغباتهم كمعيار وحيد لتنسيق الطلاب.