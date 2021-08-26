شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انتهاء المدة المحددة لقبول تظلمات طلاب الثانوية العامة على النتيجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى اليوم الخميس المدة الزمنية المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على قبول تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتيجة الامتحانات إلكترونية بعد فترة استمرت أسبوعا منذ السبت الماضى.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات وتعليمات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021، منها عدم سداد أية رسـوم (التظلم مجانى)، ولا توجد قيود على عدد المواد المتظلم منها، ومدة التظلم أسبوع يبدأ من السبت 21-08-2021 م حتى الخميس 26-08-2021 م، ويتم تحديـد "المادة أو المواد" المتظلم منها.



وأوضحت الوزارة أنه لا يجوز التسجيل أكثر من مـرة أو التعديـل بعد انتهاء عملية التسجيل، مع ضرورة متابعة الموقع بعد التسجيل للاطلاع على نتيجـة طلب التظلم.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت رابط تقديم تظلمات الثانوية العامة، وذلك عبر الرابط التالي:https://tazalom.emis.gov.eg

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: "سوف يتسلم الطالب نتيجة الفحص إلكترونيًا موضحًا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها وكذلك نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح".