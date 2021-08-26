شكرا لقرائتكم خبر عن لا يفوتكم.. نجم "سهيل" يزين السماء ويبشر بنهاية فصل الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت ملامح بداية العد التنازلى لنهاية فصل الصيف في المنطقة تلوح في الأفق مع بداية ظهور نجم سهيل حيث يرصد بالعين المجردة من جنوب الجزيرة العربية وحتى منتصفها.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها أن نجم سهيل يعتبر من أكثر النجوم التى اهتم به منذ القديم في الجزيرة العربية لأنه بالتزامن مع ظهوره تتراجع زاوية سقوط أشعة الشمس ويبدأ النهار يقصر تدريجياً ويبرد آخر الليل بشكل ملموس، وتبدأ الشمس تميل نحو الجنوب بعد أن كانت عمودية بداية فصل الصيف لذلك كان العرب يستبشرون بطلوع هذا النجم.

ونجم سهيل يبعد عن كوكبنا مسافة 313 سنة ضوئية وهو ألمع نجم ضمن مجموعة نجوم "كارينا" القاعدة الجنوبية وثاني ألمع نجم في الليل بعد الشعرى اليمانية، ولو أن بُعده عنا كان مثل الشعرى اليمانية لفاقه في اللمعان.

جدير بالذكر أن نجم سهيل لا يوجد له تأثير على أحوال الطقس لا من قريب ولا من بعيد مثل غيره من النجوم - باستثناء الشمس - وإنما هذا النجم مجرد علامة فقط يتزامن ظهوره مع بداية التغير الفصلي والانتقال نحو الاعتدال الخريفي.