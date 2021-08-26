شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: البت فى طلبات تحويل الطلاب بين المدارس خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن الإدارات التعليمية سوف تبت فى طلبات التحويل بين المدارس وبعضها خلال الأيام المقبلة بحد أقصى نهاية الأسبوع المقبل، استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد، موضحة أن هناك ضوابط لقبول التحويل بين المدارس منها أن تكون الكثافة فى المدرسة المحمول إليها تسمح.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب لها، أنه يبدأ العام الدراسي القادم بالمدارس الرسمية والخاصة والعربي واللغات اعتبارا من 9 أكتوبر 2021 طبقا للخريطة الزمنية المعتمدة، على أن يبدأ بكافة المدارس الدولية اعتبارا من 12 سبتمبر المقبل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه على جميع المدارس اتباع تعليمات وزارة التربية والتعليم سواء من خلال حضور الطلاب فعليا أو من خلال منصات التعليم الرقمية أو نظام التعلم عن بعد "أونلاين"، وستراعى المواعيد والضوابط سالفة الذكر وعلى كافة جهات الاختصاص والمدارس التى تطبق المناهج الدولية الخاصة والحكومية الالتزام بها.