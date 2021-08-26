شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يحذر: تحرير محاضر لمن يسير بالمايوه فى الشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، انضباط كافة أسعار المواد التموينية في المحافظة، مضيفًا: نتابع يوميا الشواطئ المؤجرة، ونحرر محاضر للمخالفين، مشيرا إلى أن ضيوف الدول العربية يشيدون بأجواء مدينة الإسكندرية، ويصفوها بأنها أجمل من بعض المدن الأوروبية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، أنه منع السير بالمايوهات والملابس الداخلية خارج الشواطئ، قائلا: "ممنوع تماما.. والأمن متعاون معنا، كل فرد يرتدي ما يريد في البحر، لكن بالشوارع نلتزم بعاداتنا»، لافتا إلى أنه من المقرر تحرير محضر لمن يرتدي مايوه في الشارع، وعرضه على النيابة".

وأوضح محافظ الإسكندرية، أنه تم تحرير عدد من المحاضر لبعض الأفراد، لارتداء مايوه في الشوارع، مردفا: "البكيني مسموح به على الشاطئ، لكن ممنوع في الشارع التزاما بالتقاليد الإسلامية سواء كان مصريًا أو أجنبيًا".