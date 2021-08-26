شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء أسنان الجيزة تحصر منتحلى الصفة بالمحافظة لاتخاذ إجراءات قانونية ضدهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد الشيال أمين نقابة أطباء أسنان الجيزة، إن النقابة تعمل خلال الفترة الجارية على حصر منتحلى صفة أطباء الأسنان بنطاق محافظة الجيزة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو أدعياء المهنة بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، نظرا لما يترتب عن ذلك من أضرار صحية بالغة للمواطنين.

وأشار الشيال، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن النقابة رصدت عدة حالات لفنيين عاملين بطب الأسنان، افتتحوا عيادات لعلاج الأسنان، أو معامل ويُجرى تدخلات طبية وعلاج للمرضى، مطالبا كافة أطباء أسنان محافظة الجيزة، بإخطار النقابة الفرعية ببيانات أى منتحلين لصفة طبيب، مؤكدا أن النقابة ستحتفظ بأسماء الأطباء الذين سيرسلون البيانات لحمايتهم.

وأوضح أمين نقابة أطباء أسنان الجيزة، أن الحالات المضبوطة لفنيين اعتمدوا فى تأمين عملهم على عدم تعليق أى لافتات للدعاية، أو أن يعملوا داخل أماكن مغلقة.

كانت النقابة العامة لأطباء الأسنان، قد رصدت خلال الفترة الماضية حوالى 15 مركزا وعيادة لمنتحلى صفة طبيب أسنان، تنوعت بين عيادات لا يتواجد بها أطباء، ومعامل لفنيين عاملين كأطباء أسنان، وذلك بمحافظات: المنيا، أسيوط، الأسكندرية، البحيرة، والجيزة".