شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية الصناعية: مصر بها 153 منطقة وحجم التنمية تخطى الـ17% خلال 2019 - 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء المهندس محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، أن الهيئة تعد الذراع التنفيذية لوزارة الصناعة والتجارة، ومهمتها تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعى وإتاحة المناطق الصناعية للمستثمرين، موضحا أن حجم التنمية بالقطاع الصناعى وصل إلى 17,7% خلال 2019 - 2020.

وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مصر بها 153 منطقة صناعية، لافتا إلى أن الهيئة زادت من خدماتها التي تقدمها للمستثمرين منها إصدار التراخيص الصناعية وإصدار السجل الصناعى وتوفير الأراضى الصناعية وتخطيط الأراضى الصناعية وتوفير الأراضى الصناعية للمطور الصناعى.

ولفت رئيس هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، إلى أنه تم توفير الأراضى الصناعية كاملة المرافق للمستثمر ومتابعة مراحل الإنشاء للمناطق الصناعية وتعظيم لسلاسل القيمة المضافة وتعظيم للمنتج المحلى، وإصدار السجل الصناعى للمستثمر لإتاحة الفرصة له للتصدير، بجانب تسهيلات خاصة بالبناء للمناطق الصناعية وسرعة إنشاء المصانع الخاصة به.