مستشار وزيرة التضامن: نقدم كل الدعم اللازم لمصابى حادث "كرة السرعة"

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعدة وزيرة التضامن للحماية وشبكات الآمان الاجتماعى، إن الوزارة تقدم كل الدعم اللازم لفريق "كرة السرعة" بمركز شباب دسوق، عقب الحادث الآليم الذى تعرضوا له أثناء عودتهم لمحافظة كفر الشيخ بعد الانتهاء من مباراتهم التي أقيمت بمدينة الشباب والرياضة بالأسمرات.

وأضافت "ميرفت صابرين"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة "cbc"، أن الوزارة تقدم الدعم النفسى للمصابين، إلى جانب دعم أصحاب الإعاقات مادياً من حيث الأطراف الصناعية وغيرها.