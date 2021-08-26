داخل مخزن في الأزبكية.. ضبط 210 آلاف كتاب خارجي بدون ترخيص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من ضبط 210 ألاف نسخة من كتاب خارجي تعليمي مختلف العناوين والسنوات الدراسية بدون تصريح من الجهات المختصة.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية أكدت قيام مسئولي شركة ومخزن كتب كائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة ببيع كتب دراسية "بدون ترخيص" من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى إدارة منشأة "بدون ترخيص".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المكتبة المشار إليه، حيث تم التقابل مع (مدير مبيعات الشركة)، وبالتفتيش في حضوره أمكن ضبط 210 آلاف نسخة من كتاب خارجي تعليمي مختلف العناوين والسنوات الدراسية بدون تصريح من الجهات المختصة، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر أنه مدير مبيعات الشركة والمسئول عن تلك المخالفات مالك الشركة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وباشرت النيابة التحقيق.