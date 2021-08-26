"ديلر بالتوك توك".. ضبط سائق بحوزته 40 تذكرة هيروين بالتبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

ألقى رجال مباحث قسم شرطة التبين، القبض على سائق توك توك قبل ترويج كمية من الهيروين المخدر بدائرة القسم.

وردت معلومات سرية تفيد قيام "م.خ"، 35 سنة، سائق توك توك، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على 40 تذكرة هيروين، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف لتسهيل تواصله مع الزبائن.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.