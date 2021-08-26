نشرة الحوادث.. أب يحرق ابنته وزوجته و5 قرارات من النيابة بشأن "سائق الدائري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

"لعنة المنزل".. عامل يسكب بنزين على شقيقه ويشعل فيه النيران بسوهاج

شهدت مدينة المراغة شمال محافظة سوهاج، مشاجرة بين شقيقين، تطورت إلى سكب أحدهما بنزين على الآخر وإشعال النيران في جسده، ما نتج عنه إصابته بحروق بالغة.

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الأم لحقت بابنتها.. أب يقتل ابنته وزوجته حرقًا في بني سويف

ارتفع عدد ضحايا حادث إشعال زوج النيران في زوجته وابنتيه إلى ضحيتين، وذلك بعدما فارقت الأم الحياة صباح اليوم الأربعاء، متأثرة بإصابتها؛ لتلحق بابنتها الكبرى.

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"صورة مفبركة".. حقيقة قيام شخص بطمس أرقام سيارته لتجنب المخالفات بالجيزة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تداول صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت قيام أحد قائدي السيارات بطمس أحد أحرف اللوحة المعدنية الخاصة بسيارته لتجنب المخالفات.

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"أرسل لها تعليقات خادشة".. الداخلية تضبط سائق حاول التحرش بسيدة عبر "فيس بوك"

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم نشره عبر إحدى الحسابات الشخصية لإحدى السيدات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تضمن محاولة سائق بشركة نقل خاصة بالتحرش، مُطالبةً مساعدتها في اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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بسبب خلافات مالية.. ضبط المتهم بقتل سيدة بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مرتكب واقعة مقتل سيدة بأسيوط.

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ردَّد عبارات غير مفهومة.. 5 قرارات من النيابة العامة بحق سائق قاد مركبة عكس الاتجاه

أمرت النيابة العامة، بحبس متهم قاد مركبة عكس الاتجاه بالطريق الدائري.

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تأجيل محاكمة الهارب محمد علي و102 آخرين بقضية "الجوكر" لـ28 سبتمبر

قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة محمد علي و102 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "الجوكر"، لجلسة 28 سبتمبر.

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تأجيل طلب رد قاضي محاكمة زياد العليمي و5 آخرين لـ26 أكتوبر

قررت الدائرة السابعة مدني بمحكمة استئناف القاهرة، الأربعاء، تأجيل طلب رد قاضي محاكمة زياد العليمي والصحفي هشام فؤاد و4 آخرين، لجلسة 26 أكتوبر.

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ارتبط بخطيبته السابقة.. عاطل يطعن شابًا ويذبح ابن عمه في الدقهلية

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر بمحافظة الدقهلية، القبض على عاطل مزق جسد شابين، لإقدام أحدهما على التقدم للاقتران بخطيبته السابقة.

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"فخ السيلفي".. سقوط ربة منزل وابنها في النيل أثناء التقاط الصور بسوهاج

أنقذت العناية الإلهية ربة منزل وابنها الطفل 3 أعوام من الغرق، عقب سقوطهما في نهر النيل أسفل كوبري أخميم، أثناء التقاطهما صور سيلفي.

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