شكرا لقرائتكم خبر عن مشرف مشروع تطوير طريق الكباش: الافتتاح نهاية العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى الصغير، مدير معابد الكرنك والمشرف العام على مشروع تطوير طريق الكباش، إن افتتاح طريق الكباش، من المتوقع أن يكون بنهاية العام الجاري، وبالتحديد خلال شهر نوفمبر، وجاري الانتهاء من المراحل الأخيرة من العمل في طريق المواكب الكبرى، ونأمل أن يكون الافتتاح عالمي وكبير يليق بالحدث.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "تجرى أعمال كشف عن أجزاء من الطريق نفسه، وهناك أيضا أعمال ترميم خاصة بمعابد الكرنك والأقصر لإظهارها بأفضل صورة، لأن الافتتاحية ستكون كبيرة وتليق بالحدث".

وقال: "تشرفنا بزيارة رئيس الوزراء مرتين خلال هذا الشهر، بالإضافة إلى 3 زيارات من وزير الآثار، وهناك خبراء تفقدوا الطريق ومعبدي الكرنك والأقصر، لوضع تصور نهائي للاحتفال الخاص بافتتاح الطريق، وسيكون لذلك صدى كبير على مصر كلها، والاحتفالية ستكون إعادة إحياء لطريق المواكب الكبرى من خلال احتفال بأحد الأعياد المهمة لدى المصري القديم، وتضم خروج موكب للمعبودات من معبد الكرنك والأقصر، ونهر النيل سيكون مسرحا للاحتفالات، وسيشارك فيها عامة الناس وهو ما سنسعى لعمله".