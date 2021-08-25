ردَّد عبارات غير مفهومة.. 5 قرارات من النيابة العامة بحق سائق قاد مركبة عكس الاتجاه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمرت النيابة العامة، بحبس متهم قاد مركبة عكس الاتجاه بالطريق الدائري.

وقررت النيابة العامة عرض المتهم على "مصلحة الطب الشرعي" لتحليل عينتي دم وبول منه لبيان مدى تعاطيه أية موادّ مخدِّرة، وكذا عرضه على "القاضي الجزئي" لاستصدار أمر بوضعه تحت الملاحظة بإحدى دور الاستشفاء للصحة العقلية والنفسية، وفحص المادة المضبوطة بحوزة المتهم لبيان كُنهها، وضبط المستندات التي حصل المتهم بموجبها على رخصة قيادة لفحصها.

كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر بمواقع التواصل الاجتماعي لسير مركبة "رُبع نقل" عكس الاتجاه بالطريق الدائري، وقد ذَكر مُصوِّر المقطع تسببَ قائد المركبة في وقوع عدة حوادث، ثم ظهر توقف المركبات بالطريق مما أعاق سير المذكور وأجبره على التوقف فتمكن ضابطٌ من إلقاء القبض عليه، وبإخطار النيابة المعنية بالواقعة باشرت التحقيقات.

وباستجواب المتهم ردَّد عبارات غير مفهومة، فسألت "النيابة العامة" شقيقه فشهد بأن المذكور لا يُعاني من أية أمراض عقلية أو ذهنية، ولم يرَهُ على تلك الحالة من قَبلُ.

أعادت النيابة العامة استجوابه في اليوم التالي فأنكر ما أُسند إليه من اتهام مدعيًا عدم تذكره لما حدث بشأن الواقعة، وعاد ليردد بعبارات غير مفهومة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.