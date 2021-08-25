"صورة مفبركة".. حقيقة قيام شخص بطمس أرقام سيارته لتجنب المخالفات بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تداول صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت قيام أحد قائدي السيارات بطمس أحد أحرف اللوحة المعدنية الخاصة بسيارته لتجنب المخالفات.

بالفحص أمكن تحديد قائد السيارة المشار إليها أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة، وباستدعائه وسؤاله أنكر قيامه بسابقة التلاعب أو طمس اللوحات المعدنية الخاصة بسيارته، وبفحص السيارة فنيا تبين سلامة اللوحات والأرقام.

وبالعرض على نيابة المرور المختصة قررت صرف مالك السيارة المذكور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.