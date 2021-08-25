"أرسل لها تعليقات خادشة".. الداخلية تضبط سائق حاول التحرش بسيدة عبر "فيس بوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم نشره عبر إحدى الحسابات الشخصية لإحدى السيدات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تضمن محاولة سائق بشركة نقل خاصة بالتحرش، مُطالبةً مساعدتها في اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وبالفحص تبين قيام الشاكية بطلب سيارة عبر تطبيق إحدى شركات النقل الخاص، وقيام الشركة بتخصيص سيارة لها، إلا أنها فوجئت بقيام قائد السيارة بإرسال بعض التعليقات الخادشة للحياء عبر التطبيق الإلكتروني للشركة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه مقيم بمحافظة القاهرة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وعقب علمه بتقدمها بشكوى ضده قام بغلق الحساب الخاص به.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.