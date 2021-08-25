لفتة إنسانية.. أمن القاهرة يستجيب لالتماس مُسنة ومساعدتها في شراء احتياجاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استجابت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في لفته إنسانية لالتماس سيدة مسنة لمساعدتها في شراء بعض احتياجاتها اليومية.

تلقت شرطة النجدة بالقاهرة طلب مساعدة حالة إنسانية بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ ومقابلة ربة منزل "مسنة "، وقررت بأنها تقيم بمفردها والتمست مساعدتها في شراء بعض احتياجاتها اليومية .. على الفور تم توفير احتياجاتها وتقديم الرعاية النفسية اللازمة لها.

ومن جانبها توجهت السيدة بالشكر لسرعة الاستجابة وتوفير احتياجاتها.