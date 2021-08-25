طلب إحاطة للحكومة للتوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

طالب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، الحكومة بالتوسع في إنشاء المزيد من المدارس التكنولوجية التطبيقية لاستيعاب الراغبين فى الالتحاق بها.

وقال في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه طبقاً لتصريحات صادرة عن مسئول بالوزارة فإن عدد الطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالمدارس التكنولوجية التطبيقية أكثر من 42 ألف، والعدد المسموح به هو 3700 في 27 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، مؤكداً أن الدولة أصبحت تعطي أكبر اهتمام بهذا النوع من التعليم، ولكن لم تنجح في وضع آليات نجاحه.

وأشار إلى أن الإقبال الكبير من الطلاب على الالتحاق بالتعليم التكنولوجي، يؤكد أن هناك اهتماماً كبيراً من الأسر المصرية بهذا النوع من التعليم، المؤهل لسوق العمل، مطالباً الحكومة بتقديم جميع أنواع الحوافز أمام القطاع الخاص والمستثمرين لافتتاح مدارس تكنولوجية تطبيقية جديدة بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية، والاهتمام بمناهج التعليم الفني وتدريب المعلمين.