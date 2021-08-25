شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنسيق المدن الجامعية للأزهر 29 أغسطس.. وتطعيم كورونا شرط السكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، انه تم تحديد موعد تنسيق المدن الجامعية لفرق النقل ، وذلك من يوم الأحد 29 أغسطس وحتى الخميس 2 سبتمبر، وذلك للحاصلين على تقدير ممتاز وجيد جدا.

وأضاف رئيس جامعة الأزهر، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه لن يتم تسكين الطالب إلا بعد حصوله على التطعيم ضد فيروس كورونا، لافتا إلى أنه فيما يخص فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الدور الأول من الحاصلين على الشهادة الثانوية ، مازالت الجامعة فى انتظار تحديد الموعد من بوابة الحكومة.

وكان قد قدَّم مجلس جامعة الأزهر، في اجتماعه الشهري اليوم، التهنئة إلى علماء الطب بجامعة الأزهر، الذين تم تكريمُهم في الاحتفال السنوي للنقابة العامة لأطباء مصر، ومنحُهم لقب "الطبيب المثالي على مستوى الجمهورية"، إضافة إلى درع النقابة وشهادة تقدير؛ اعترافًا بجهودهم وتفانيهم في خدمة المواطن المصري ورفع شأن المهنة، وتعميقًا للمُثُل والقيم الإنسانية النبيلة.

شمل التكريم كلاً من: الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، والدكتور حمدى بدراوى، والدكتور ماجد الأنصارى، والدكتور مصطفى حجاب، والدكتور ياسر حلمى، والدكتور محمد هشام أنور.

كما قدَّم مجلس جامعة الأزهر التهنئة للدكتور الحسيني جميل، أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، ورئيس الجمعية المصرية لجراحة القلب؛ بمناسبة اختياره رئيسًا للمجلس العلمي للزمالة المصرية في تخصُّص «جراحة القلب والصدر".

وهنَّأ مجلس الجامعة أيضًا الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور هشام فرهود، عميد كلية طب البنات، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب بنين؛ لتكريمهم من الجمعية المصرية لجراحة العظام، كما هنَّأ الدكتور علاء جانب، أستاذ الأدب والنقد في كلية اللغة العربية بالقاهرة، مستشار نائب رئيس جامعة الأزهر للأنشطة الطلابية، والحاصل على لقب «أمير الشعراء» بمناسبة فوزه بالمركز الأول في مسابقة «كتارا» الشعرية.