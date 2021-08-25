شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات رئاسية بشأن مشروعى مطار العلمين الدولي و"مستقبل مصر".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعين مهمين اليوم، الأربعاء، حيث تناول في الاجتماع الأول استعراض مشروع تطوير مطار العلمين الدولي؛ كما تابع في الاجتماع الثانى مشروع مستقبل مصر، والذي يقع ضمن نطاق مشروع "الدلتا الجديدة" وكذلك سبل توفير مياه الري للمشروع من مصادر مختلفة.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي نائب رئيس الهيئة الهندسية للمنطقة الشمالية والغربية، واللواء تامر مختار مساعد قائد القوات الجوية، والعميد قايد عيد بالقوات الجوية، إلى جانب مجموعة من السادة رؤساء كبرى شركات المقاولات المصرية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع تطوير مطار العلمين الدولي".

واطلع الرئيس في هذا الإطار على مشروع تطوير مطار العلمين ليصبح مطاراً دولياً ذكياً، يعتمد على أحدث التكنولوجيا ويحتوى على كافة الخدمات، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الطيران والمطارات الدولية، وذلك استثماراً للموقع الجغرافي المميز للمطار ومدينة العلمين الجديدة، والذي يؤهل مطار العلمين ليصبح محوراً رئيسياً للنقل الجوي والتجاري واللوجستي لجميع دول العالم، حيث يقع المطار على حوض البحر المتوسط بما يمكنه كذلك من ربط شمال أفريقيا وجنوب أوروبا سياحياً واقتصادياً وتجارياً.

ووجه الرئيس بأن يتكامل ذلك المشروع مع خطة الدولة لدعم قطاع السياحة والطيران المدني، وكذلك في إطار تنمية وتطوير الساحل الشمالي الغربي للبلاد ويهدف لاستقطاب مختلف أنماط الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصةً وأن ظهير تلك المنطقة يشهد نمواً متزايداً، سواء المتمثل في مشروع "الدلتا الجديدة" او إنشاء مجتمعات عمرانية ممتدة، وهو ما يعزز جهود الدولة في التوسع في إنشاء مراكز تنمية شاملة جديدة بعيداً عن مناطق التكدس السكاني.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض كافة مكونات مشروع تطوير مطار العلمين الدولي، بما في ذلك إنشاء مدينة ذكية تتبع المطار، فضلاً عن عرض عناصر البنية التحتية التي تتيح إدارة المطارات والمدن الذكية باستخدام تقنيات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية.

ومن ناحية أخرى، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار التنسيق بين مختلف جهات الدولة بما في ذلك قطاع البحوث المتخصصة لتحقيق أكبر عائد ومردود ممكن من مشروع "مستقبل مصر" وذلك في اطار المشروع العملاق "الدلتا الجديدة" الذي يهدف لاستصلاح أكثر من 2 مليون فدان وفق استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للدولة وما لذلك من مردود تنموي متكامل.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي نائب رئيس الهيئة الهندسية للمنطقة الشمالية والغربية، والمقدم طيار بهاء الغنام مدير مشروع "مستقبل مصر".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة مشروع مستقبل مصر، والذي يقع ضمن نطاق مشروع "الدلتا الجديدة" وكذلك سبل توفير مياه الري للمشروع من مصادر مختلفة.

واطلع الرئيس على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية للمشروع، فضلاً عن تفاصيل بنيته الأساسية من طرق ومحاور وآبار مياه ومحطات معالجة المياه وشبكة تغذية الكهرباء حيث يهدف مشروع "مستقبل مصر" إلى تطوير قطاع الإنتاج الزراعي وما يتصل به من صناعات غذائية وزراعية، ليصبح قيمة مضافة لمنظومة المشروعات القومية في مجال الزراعة والغذاء، وتوفير الآلاف من فرص العمل في التخصصات المختلفة.