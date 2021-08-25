شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات مصرية ليبية حول إعادة افتتاح سفارة مصر فى طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث السفير تامر مصطفى، رئيس بعثة جمهورية مصر العربية فى طرابلس مع عدد من وزراء الحكومة الليبية، من بينهم وزراء الخارجية، والتخطيط، والنفط والغاز، والإسكان، والعمل، والاقتصاد، الترتيبات الخاصة بإعادة افتتاح سفارة مصر فى طرابلس، وكذلك القنصلية فى بنغازى تأكيدًا على استمرار دعم مصر للاستقرار فى ليبيا.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم /الأربعاء/ أن اللقاءات تطرقت إلى مُجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل مواصلة العمل نحو تعزيزها.

كما ناقش الجانبان عملية الإعمار في ضوء الخبرات والكفاءات التي تتمتع بها مصر، وإمكانات الاستفادة من التجربة المصرية في مختلف المجالات، وذلك على ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير كافة الإمكانات في هذا الشأن.

كما تم التطرق إلى الجهود المصرية في دعم مكافحة وباء كورونا واستمرار الجسر البري لنقل الأوكسجين السائل من مصر إلى كافة المناطق الليبية تحت إشراف وزارة الصحة الليبية.

وتناولت هذه اللقاءات التأكيد على دعم مصر لليبيا، وبذل كافة المساعي للعمل على تنفيذ خارطة الطريق والاستحقاقات المنصوص عليها، وصولاً إلى إقامة الانتخابات التشريعية والرئاسية في شهر ديسمبر القادم.

ويذكر أن وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الليبية محمد عون قد استقبل القائم بالأعمال المصرى لدى ليبيا السفير تامر مصطفى والوفد المرافق له.

وأشاد عون - بحسب المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز - بعمق العلاقات الليبية المصرية الضاربة جذورها منذ القدم، مرحبًا بتعيين سفير جديد لجمهورية مصر العربية في ليبيا، وبعودة نشاط السفارة المصرية في ليبيا، ودورها المحوري المرتقب في تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين.

من جانبه، أكد القائم بالأعمال المصرى حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات، مؤكدًا أن الشركات المصرية العاملة في مجال النفط والغاز على استعداد للتعاون المشترك في ليبيا.

على جانب آخر، بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، مع المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش الأوضاع في ليبيا، والتطورات الإيجابية والملموسة التي تشهدها على كافة.

وأكدت المنقوش وكوبيش - خلال لقائهما، حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية - على المضي قدماً في الإيفاء بمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، والعمل على دعم جهود لجنة (5+5) في تثبيت وقف إطلاق النار، والعمل على توحيد المؤسسة العسكرية.

وناقش الجانبان الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات القادمة في موعدها، واستعداد المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية لتسخير كافة الإمكانيات للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لإنجاح هذا الاستحقاق في موعده المقرر، بالإضافة إلى التباحث حول ترتيبات لعقد مؤتمر دولي حول ليبيا خلال المدة القريبة القادمة.