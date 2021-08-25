شكرا لقرائتكم خبر عن خطة لاستعادة الوجه الحضارى لمدينة الأقصر.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، خطة لاستعادة الوجه الحضارى لمدينة الأقصر.. رئيس الوزراء يتابع من الأقصر استعدادات احتفالية افتتاح طريق الكباش.. ويؤكد: حفل نقل المومياوات كان حدثا فريدا وظل حديث العالم لفترة طويلة وسنعمل على أن يتم الاحتفال بمدينة الأقصر بصورة غير مسبوقة.

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ـ خطة لاستعادة الوجه الحضارى لمدينة الأقصر.. رئيس الوزراء يتابع من الأقصر استعدادات احتفالية افتتاح طريق الكباش.. ويؤكد: حفل نقل المومياوات كان حدثا فريدا وظل حديث العالم لفترة طويلة وسنعمل على أن يتم الاحتفال بمدينة الأقصر بصورة غير مسبوقة





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