شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تشارك فى المسابقة الدولية لتطبيقات مايكروسوفت لنشر ثقافة التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ممثلة فى قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بالإدارة العامة للتعليم الإلكترونى فى المسابقة الدولية فى مجال تطبيقات برامج مايكروسوفت "Championship MOS World " بالتعاون مع شركة Certiport، وذلك إيمانًا بالدور الذى تقوم به الوزارة فى إثراء ونشر ثقافة التحول الرقمى وتنمية مهارات الطلاب التكنولوجية وتعزيز قدرتهم على الإبداع.

وتعد هذه المسابقة من أكبر المسابقات على مستوى العالم فى الحاسب الآلى والتى تقام فى أغسطس من كل عام فى الولايات المتحدة الأمريكية، وتستهدف المسابقة الطلاب من سن 13 إلى سن 18 عامًا بالمراحل التعليمية المختلفة، ويشارك بها أكثر من 150 دولة للتنافس لاختيار أفضل 50 طالبًا على مستوى العالم بحصول الطالب على أعلى درجة فى الاختبار وأقل وقت لاجتياز الاختبار.

وأوضحت الوزارة أنه تم إجراء المرحلة الأولى على مستوى الجمهورية، والتى اشترك بها ما يقرب من 4000 طالب تم تصفيتهم إلى 2000 طالب، وتم اختبارهم فى النصف الأول من شهر أغسطس الجارى بالمديريات، وتم اختيار أفضل 100طالب على مستوى الجمهورية من حيث أكبر درجة تم الحصول عليها فى أسرع وقت لتبدأ المرحلة النهائية والتى يتم فيها استضافة الطلاب الفائزين فى المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إجراء اختبارات للتصفيات النهائية لاختيار أفضل 10 طلاب فى الفترة من يوم الأربعاء الموافق 25 من أغسطس حتى يوم الجمعة 27 من أغسطس الجارى.