شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الإنسانى.. الشرطة تساعد سيدة عجوز بدار السلام فى توفير احتياجاتها اليومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى لفتة إنسانية، استجابت الأجهزة الأمنية بالقاهرة لإلتماس سيدة عجوز لمساعدتها فى شراء بعض احتياجتها اليومية.

تلقت شرطة النجدة بالقاهرة، طلب مساعدة حالة إنسانية بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتم التقابل مع إحدى السيدات (ربة منزل "عجوز")، وقررت بأنها تقيم بمفردها وإلتمست مساعدتها فى شراء بعض احتياجتها اليومية، على الفور تم توفير احتياجتها، وتقديم الرعاية النفسية اللازمة لها.

ومن جانبها توجهت السيدة بالشكر لسرعة الاستجابة وتوفير احتياجاتها.