أخبار مصر.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى.. الطب يصل 92% والهندسة 80%

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها مد عمل تنسيق المرحلة الأولى للقبول في الجامعات يوما إضافيا، إضافة إلى نشر مؤشرات القبول بكليات الطب والهندسة، واستعدادات الزمالك لتسلم درع الدوري، وتوقع هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار رعدية غدا بجنوب سيناء وطقس حار رطب بالقاهرة والعظمى بالعاصمة 36 درجة..

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى.. الطب يصل إلى 92% والهندسة 80%

كشفت المؤشرات الأولية لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية انخفاض كبير فى درجات الحد الأدنى نظرا لانخفاض مجاميع الطلاب فى نتيجة الثانوية العامة، حيث بلغ عدد الناجحين فى هذا العام 428.700 طالب وطالبة بنسبة نجاح 74 %، وذلك بالدور الأول، مقارنة بالعام الماضى والذى شهد نجاح 490.322 ألف طالب وطالبة بنسبة نجاح 81%، وهو ما ينعكس بالتبعية على مؤشرات التنسيق ويؤدى إلى انخفاض كبير فى مجموع القبول بالكليات الجامعية على مستوى الشعب المختلفة.

"معلومات الوزراء": وكالة فيتش تتوقع استقرار قيمة الجنيه المصرى فى 2021

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف تناول خلاله توقعات "فيتش سولوشنز"، الصادرة فى أغسطس الجاري، حول أداء الجنيه المصرى؛ وقد أشارت إلى استمرار تداول الجنيه المصري ضمن نطاق ضيق على الأجل القصير، متوقعة بأن تتراوح قيمة تداول الجنيه المصري بين (15.50-15.80) جنيهًا على المدى القصير خلال 2021.

الحكومة تخصص 30.6% من الموازنة لمشروعات تحسين مستوى معيشة المواطنين.. ترفع حجم الاستثمارات الكلية لأول مرة إلى نحو 1.3 تريليون جنيه.. وتستهدف تخفيض معدلى التضخم لـ6% والبطالة لـ7.3% ومحاربة الفقر فى الريف

تعمل الحكومة المصرية على تحسين مستوى معيشة المواطن، من خلال الخطوات الجادة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والتي أسهمت في النهوض بمؤشرات أداء الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق تقليل العجز المالي، والحد من معدلات التضخم، وزيادة معدلات النمو، وتعزيز قيمة العملة المحلية؛ وهو ما حفز المستثمرين على الصعيدَين المحلي والدولي؛ لضخ استثماراتهم في مصر باعتبارها سوقاً واعدة.

رئيس الوزراء يتابع منظومة الكاميرات الحرارية بصالات السفر والوصول بمطار القاهرة

عقب عودته من الزيارة التي قام بها صباح اليوم لمحافظة الأقصر، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مبنى الركاب رقم 2 و 3 بمطار القاهرة الدولي، رافقه خلالها الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، ونائبه الطيار منتصر مناع، وذلك للاطمئنان علي حركة السفر والوصول، وانسيابية الحركة داخل الصالات، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة من أجل راحة المسافرين، وكذا الاطمئنان على تطبيق جميع الإجراءات الأمنية والاحترازية والوقائية للحماية من فيروس "كورونا" المستجد.

تظلمات الثانوية العامة 2021.. التعليم: من يثبت حقه فى درجات سيحصل عليها

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استمرار استقبال تظلمات طلاب الثانوية العامة على النتيجة، منذ السبت الماضى ولمدة أسبوع، مشيرة إلى أن هدده يتم فحص الطلبات يدويا وبدقة وأى طالب يثبت حقه فى درجات سيحصل عليها، والوزارة حريصة على مصلحة ومستقبل أبنائها الطلاب، مشددة على أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 تم بدقة عالية وتطابق فى درجات الطالب فى جميع مراحل التصحيح الإلكترونى.

الصحة: استلام أول مليون جرعة لقاح فاكسيرا- سينوفاك بعد إتمام الاختبارات.. صور

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استلام أول مليون جرعة من الإنتاج القومى للقاح (فاكسيرا_ سينوفاك)، المنتج محليًا، وفقا لاتفاقية التعاون بين شركة سينوفاك الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، وتوزيعها على مراكز تلقى اللقاحات بمختلف محافظات الجمهورية.

رئيس الوزراء يتابع من الأقصر استعدادات احتفالية افتتاح طريق الكباش.. وينقل لشباب المرممين فى معبد الكرنك تحيات الرئيس السيسى وتقديره لما يقومون به من جهد.. ويؤكد: توجيهات رئاسية باستعادة الوجه الحضارى للأقصر

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، محافظة الأقصر، لمتابعة استعدادات احتفالية افتتاح طريق المواكب الكبرى المعروف باسم "طريق الكباش"، بعد التطوير والترميم تزامناً مع احتفال الأقصر بعيدها القومي، إضافة لافتتاح عدد آخر من المشروعات، يرافقه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

بعد توقف 6 أشهر.. السعودية تسمح بعودة العمالة المصرية الحاصلة على جرعتى لقاح كورونا بالمملكة.. شركات الطيران تتلقى إخطارا بالشروط الجديدة.. ومصادر بالمطار: القرار تمهيدا لعودة الرحلات المنتظمة بين البلدين

بعد توقف ما يقرب من 6 أشهر لحركة الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية، بهدف الحد من تفشى فيروس كورونا وتزامنا مع ظهور الموجة الثانية فى فبراير الماضى، قررت وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السعودية، رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها للمقيمين فى المملكة الذين تلقوا جرعتى لقاح كورونا داخل المملكة، مع تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

المالية: لا نية لتأجيل التطبيق الإلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات.. حظر دخول أى بضائع من الخارج من أول أكتوبر المقبل بالموانئ البحرية إلا عبر "ACI".. وتكليف رئاسى بتحويل مصر لمنطقة لوجستية عالمية متطورة

أكدت وزارة المالية، حرص الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة على تهيئة البيئة المواتية لتحفيز الاستثمار، من خلال تبسيط وميكنة الإجراءات؛ للتيسير على مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم فى فتح آفاق رحبة أمام القطاع الخاص المحلى والأجنبي فى شتى القطاعات؛ باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، وأحد محركات النمو الغنى بفرص عمل، على نحو يُساعد فى الاستغلال الأمثل للفرص التنموية الواعدة التى تُتيحها مصر فى مشروعاتها القومية العملاقة غير المسبوقة.

محافظ القاهرة: التنسيق مع نقيب المهن التمثيلية ونواب تنسيقية شباب الأحزاب لوضع ضوابط للقيم المالية حسب أنواع التصوير بشوارع العاصمة

أصدرت محافظة القاهرة بيانا بشأن لائحة رسوم التصوير السينمائى والإعلانات بشوارع وميادين وجراجات القاهرة، عقب لقاء اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية.

التعليم: موقع تلقى بيانات كادر المعلم متاح للتسجيل حتى 30 سبتمبر المقبل

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن موقع تلقى بيانات كادر المعلم، متاحا للتسجيل حتى 30 سبتمبر المقبل، موضحة أن الموقع متاح للمعلمين المرشحين للترقى وأيضا مسئولى الحكومة الإلكترونية واللجان داخل الإدارات لمراجعة وتقييم ملفات المعلمين، كما طالبت الوزارة من المديريات والإدارات بضرورة تعميم منشور إلى المدارس لإعلام المعلمين ومسئولى الإحصاء والحكومة الإلكترونية والتنبيه على المعلمين المرشحين للترقى بضرورة استيفاء البيانات والتسجيل.

إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "بر أمان" بكفر الشيخ.. وزيرة التضامن: 3 مبادرات جديدة لتطوير قطاع الصيد.. والوزارة تتحمل 50% من تكلفة إحلال وتجديد 20 ألف مركب.. وتؤكد: تمويل ميسر وأراض لإنشاء مزارع سمكية

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة العامة للثروة السمكية، فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "بر أمان" لرعاية صغار الصيادين، والتي يستفيد منها 7416 صيادا يعملون ببحيرات البرلس والمرة والتمساح، ويتعاون في تنفيذها صندوق "تحيا مصر" والهيئة العامة للثروة السمكية والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك.

إزالة 70% من قصر أندراوس باشا بكورنيش الأقصر.. ورئيس المدينة: العمل مستمر حتى إزالته بالكامل.. ورئيس "الأعلى للآثار" يكشف تفاصيل الاحتفال العالمى بطريق الكباش ويؤكد: يضاهى احتفالية نقل المومياوات.. فيديو وصور

يواصل عمال مجلس مدينة الأقصر، إزالة قصر "أندراوس باشا" التاريخى، والملاصق لمعبد الأقصر على كورنيش النيل، حيث أنه تم إنهاء أكثر من 70% من أعمال الإزالة بالقصر فى الجهة الخلفية، وجار العمل حالياً فى الجهة الأمامية للقصر لإزالته بالكامل حتى الساعات الأولى من يوم الجمعة، حيث تم البدء فى الإزالة للقصر بعد صدور قرار من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإزالة القصر بعد تضرره بشدة من أعمال الحفر والتنقيب أسفله، وذلك خوفاً على أرواح المواطنين الذين يستمتعون يومياً بالسير على كورنيش النيل وسور معبد الأقصر.

أمطار رعدية غدا بجنوب سيناء وطقس حار رطب بالقاهرة والعظمى بالعاصمة 36 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

اتحاد الكرة يقرر تسليم درع الدورى للزمالك فى مباراة البنك الأهلى الجمعة المقبل

قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، تسليم نادى الزمالك درع الدورى فى مباراة البنك الأهلى يوم الجمعة المقبل فى الجولة 34 والأخيرة بالدورى.

مدرب جنوب إفريقيا: بيرسي تاو فى مصر لإنهاء انضمامه إلى الأهلى

كشف البلجيكى هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا الأول، المزيد من التفاصيل عن مستقبل لاعبه، بيرسي تاو، هدف النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي.