شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى بعد انتهاء أزمة رسوم التصوير بشوارع القاهرة: الدولة تدعم الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل اجتماعه مع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بشأن رسوم التصوير السينمائي والدرامي في شوارع المحافظة، متابعا: "اجتمعت مع محافظ القاهرة بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأكدوا لى إعادة تقييم قيمة الرسوم المعلنة بما يتفق مع طبيعة العمل، مع إعلان دعمه الكامل للسينما والدراما، وأشكره على تفهمه ودعمه لصناع السينما".

وأضاف زكي في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة صدى البلد: "محافظة القاهرة ستقر رسوما، لكن ستكون قيمتها مناسبة لنا، نحن لسنا معترضين على دفع رسوم لكن بما لا يعيق العملية الإنتاجية"، مؤكدا أن الأعمال الدرامية تلعب دورا في الترويج للبلد.

ووجه نقيب المهن التمثيلية، رسالة إلى صناع الدراما، قائلا: "أبشركم بتقديم دعم كامل من الدولة ومحافظة القاهرة، ومن المقرر عقد جلسة تفصيلية مع المحافظ بشأن قيمة الرسوم".

ونجحت جهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في إنهاء الأزمة التي احتلت مساحة من الجدل العام خلال الأيام الماضية، عقب صدور قرار من محافظة القاهرة بوضع تسعيرة للتصوير السينمائى أو الدعائي مدة يوم بأى من شوارع القاهرة بمبلغ 100 ألف جنيه، الأمر الذى اعترض عليه السينمائيون، مؤكدين أنه يعطل مسيرة السينما، ويضع القائمين على هذه الصناعة المهمة في مأزق حقيقى.