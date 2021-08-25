شكرا لقرائتكم خبر عن "الرى": نفذنا 1000 منشأ للحماية من أخطار السيول ومشاريع هامة تنفذ حاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن الدولة تعمل على أعمال الحماية من أخطار السيول والأمطار منذ سنوات، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل كثيرا في المحافظات المعرضة للسيول بشكل دائم وبناء منشآت بها.

وأضاف غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ساعة وساعة مع قصواء الخلالي" على إذاعة "نغم اف ام"، أن المحافظات المعرضة لأخطار السيول هي سيناء والبحر الأحمر، ومطروح وبعض محافظات الصعيد، لافتا إلى أن الوزارة تتعامل مع السيول بخطة متكاملة هدفها حماية الأفراد والمنشآت من السيول، كما أن هناك تصورا كاملا للمناطق المعرضة لأخطار السيول التدميرية.

وتابع المتحدث باسم وزارة الري، أن الأماكن تختلف كما أن هناك سيول وقتية، قائلا: "السيول ليس لها توقعات فمن الممكن أن تحدث في مكان هذا العام والعام التالي لا تحدث بها سيول وهكذا".

وعن إنشاء ألف منشأ للحماية من السيول، أكد متحدث وزارة الري، أن الوزارة وخلال السنوات الماضية قامت بتنفيذ أكثر من 1000 منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف محافظات الجمهورية، كما أن هناك الكثير من المشاريع الهامة تنفذ حاليا.