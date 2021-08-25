شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكرم فريق تقييم لقاح سينوفاك/ فاكسيرا لحصدهم رخصة الاستخدام الطارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت هيئة الدواء المصرية، فريق العمل من العاملين بالهيئة، الذى قام بتقديم الدعم والتقييم للقاح سينوفاك / فاكسيرا، المنتج محلياً وفقا للشراكة بين شركة سينوفاك الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، للحصول على رخصة الاستخدام الطارئ داخل مصر، وذلك فى إطار تقدير الهيئة لمجهودات أبنائها من العاملين فى الإدارات المركزية المختلفة بالهيئة، على الجهد غير المسبوق والتفانى فى العمل من أجل سرعة إنهاء تقييم اللقاحات بشكل عام.

أشارت الهيئة إلى أن العمل لم يقتصر على المراقبة والتقييم فقط بل امتد إلى تقديم الدعم الفنى والإجرائي، حيث عمل الفريق بشكل متواصل ومكثف من أجل تقديم كافة سبل الدعم الفنى والإجرائى لشركة فاكسيرا لخروج اللقاح إلى النور، وكذلك سرعة إنهاء عملية التقييم والتحليل بهيئة الدواء المصرية، حيث يعتبر لقاح سينوفاك / فاكسيرا، خطوة هامة فى طريق توطين صناعة لقاحات مواجهة فيروس كورونا فى مصر وفتح أسواق التصدير لمختلف الدول.

وأضافت أن عملية التقييم تمت من خلال التنسيق الكامل بين الإدارات المركزية "للمستحضرات الحيوية، والعمليات، والرعاية الصيدلية"، والتى قامت بالتفتيش على خطوط الإنتاج، ومتابعة عملية التصنيع، وتقييم الملف علميا، والتحليل بالمعامل الرقابية المختصة، إلى جانب العرض على لجنة الطوارئ، واصدار رخصة الاستخدام الطارئ، والافراج عن التشغيلات التى تم اختبارها، وتقييم مستنداتها، وتقديم الدعم الفنى اللازم لاستيفاء المتطلبات والاشتراطات طبقا للمعايير والمرجعيات العالمية.

يأتى ذلك فى إطار حرص هيئة الدواء المصرية على إرساء قيم التميز المؤسسي، والعمل الجاد، وتحفيز الكفاءات المتميزة، وإرساء مفاهيم التواصل والحوار الداخلي.