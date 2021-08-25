الرئيس يوجه باستمرار التنسيق بين جهات الدولة لتحقيق أكبر عائد من مشروع "مستقبل مصر"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي نائب رئيس الهيئة الهندسية للمنطقة الشمالية والغربية، والمقدم طيار بهاء الغنام مدير مشروع "مستقبل مصر".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة مشروع مستقبل مصر، والذي يقع ضمن نطاق مشروع "الدلتا الجديدة" وسبل توفير مياه الري للمشروع من مصادر مختلفة.

واطلع الرئيس السيسي، على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية للمشروع، فضلاً عن تفاصيل بنيته الأساسية من طرق ومحاور وآبار مياه ومحطات معالجة المياه وشبكة تغذية الكهرباء، ويهدف مشروع "مستقبل مصر" إلى تطوير قطاع الإنتاج الزراعي وما يتصل به من صناعات غذائية وزراعية، ليصبح قيمة مضافة لمنظومة المشروعات القومية في مجال الزراعة والغذاء، وتوفير الآلاف من فرص العمل في التخصصات المختلفة.

ووجه الرئيس باستمرار التنسيق بين مختلف جهات الدولة بما في ذلك قطاع البحوث المتخصصة لتحقيق أكبر عائد ومردود ممكن من مشروع "مستقبل مصر" وذلك في إطار المشروع العملاق "الدلتا الجديدة" الذي يهدف لاستصلاح اكثر من ٢ مليون فدان وفق استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للدولة وما لذلك من مردود تنموي متكامل.