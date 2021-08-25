شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة لـ"المزارعين" أسعار التقاوى هذا العام أقل من الأعوام السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حاتم ابراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن الإدارة تقوم بتوفير تقاوى منتقاة عالية الإنتاجية مع ضرورة الالتزام باتباع السياسة الصنفية لكل محصول لتحقيق أعلى إنتاجية وأن أسعار التقاوي هذا العام أقل من الأعوام السابقة من أجل دعم المزارعين.

وأضاف إبراهيم أن الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى تابعة لوزارة الزراعة ولا تهدف لتحقيق الربح، وانه جاري حاليا تجهيز تقاوى المحاصيل الشتوية استعدادًا للبدء فى موسم الزراعة.

وناشد رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي جميع المزارعين بالحرص على شراء التقاوي المضمونة بالأسعار المعلنة والإبلاغ عن أي مخالفات على أرقام الخط الساخن لوزارة الزراعة 15500 أو 19561 أو خدمة الواتس 01111866710، أو الإدارة العامة للتسويق 0235694050.

الجدير بالذكر أن ذلك يأتى فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير وتنمية الريف المصرى، لدعم المزارعين من خلال توفير تقاوى عالية الجودة وبأسعار مناسبة.