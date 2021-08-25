شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 92.25% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) الدور الثانى للعام الدراسى 2020 / 2021 بحضور مجدى الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة . وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 92.25%، حيث بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات بالدور الثانى طالبا وطالبة وبلغ إجمالى عدد الحاضرين طالبا وطالبة بإجمالى عدد ناجحين 23261 طالبا وطالبة. وجاءت نسبه النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 94.12% حيث حضر 34 طالب وطالبه ونجح منهم 32 طالب وطالبة، كما جاءت نسبه النجاح بمرحلة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع 100% .