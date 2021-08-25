شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: التنسيق مع نقيب المهن التمثيلية و نواب تنسيقية شباب الأحزاب لوضع ضوابط للقيم المالية حسب أنواع التصوير بشوارع العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت محافظة القاهرة بيانا بشأن لائحة رسوم التصوير السينمائى والإعلانات بشوارع وميادين وجراجات القاهرة، عقب لقاء اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن المحافظة حريصة على دعم السينما وأعمال الفن والتصوير بنطاق محافظة القاهرة والدعم من جميع أجهزة الدولة، إيمانا بدورهم الهام فى إبراز أعمال التنمية والتطوير التى تشهدها مصر فى الأعمال الفنية والى ي ينعكس على دعم قطاعى الاستثمار والسياحة.



وأضاف البيان أنه تم التوافق على وضع ضوابط للقيم المالية حسب التصوير والأعمال التجارية أو اعلانية أو فنية .







