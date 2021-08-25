شكرا لقرائتكم خبر عن "معلومات الوزراء": وكالة فيتش تتوقع استقرار قيمة الجنيه المصرى فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف تناول خلاله توقعات "فيتش سولوشنز"، الصادرة فى أغسطس الجاري، حول أداء الجنيه المصرى؛ وقد أشارت إلى استمرار تداول الجنيه المصري ضمن نطاق ضيق على الأجل القصير، متوقعة بأن تتراوح قيمة تداول الجنيه المصري بين (15.50-15.80) جنيهًا على المدى القصير خلال 2021.

وقد أشادت فيتش بنجاح البنك المركزي المصري في تكوين احتياطيات من العملات الأجنبية، والحفاظ على استقرار سعر الصرف؛ بما يعكس فعالية التدخلات الاستباقية للبنك.

وقد بلغ حجم احتياطيات مصر من العملات الأجنبية فى يوليو 2021 حوالي 40.6 مليار دولار بصفة مبدئية، بتعافيها بعدما سجلت 36 مليار دولار في مايو 2020.

كما توقعت فيتش أن يُسهم كلٌّ من: تحويلات العاملين بالخارج، والانتعاش التدريجي في السياحة، وقروض صندوق النقد الدولي في توفير الدعم اللازم للجنيه المصري؛ حيث شهدت تدفقات تحويلات العاملين بالخارج زيادة مستمرة بنسبة 10% طوال فترة تفشي كورونا في 2021/2020.