شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: موقع تلقى بيانات كادر المعلم متاح للتسجيل حتى 30 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن موقع تلقى بيانات كادر المعلم، متاحا للتسجيل حتى 30 سبتمبر المقبل، موضحة أن الموقع متاح للمعلمين المرشحين للترقى وأيضا مسئولى الحكومة الإلكترونية واللجان داخل الإدارات لمراجعة وتقييم ملفات المعلمين، كما طالبت الوزارة من المديريات والإدارات بضرورة تعميم منشور إلى المدارس لإعلام المعلمين ومسئولى الإحصاء والحكومة الإلكترونية والتنبيه على المعلمين المرشحين للترقى بضرورة استيفاء البيانات والتسجيل.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2021/ 2022 لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

ويبدأ العام الدراسى يوم السبت 9/ 10/ 2021 وينتهى يوم الخميس 16/ 6/ 2022 ويستمر لمدة 34 أسبوعا، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 93 يوما للفصل الدراسى الأول، و97 يوما للفصل الدراسى الثانى، على أن تكون أيام الدراسة الفعلية 190 يومًا بما يعادل 32 أسبوعًا.

تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثانى ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور.

تبدأ إجازة نصف العام من السبت 5/ 2/ 2022 حتى الخميس 17/ 2/ 2022 لمدة أسبوعين، ليبدأ بعدها الفصل الدراسى الثانى يوم السبت 19/ 2/ 2022 وحتى الخميس 9/ 6/ 2022.

تعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 7/ 5/ 2022 وامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة يوم السبت 11/ 6/ 2022 والامتحانات النظرية للدبلومات الفنية يوم السبت 21/ 5/ 2022 أما الامتحانات العملية يوم السبت 11/ 6/ 2022.

وتعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

وقال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: يبدأ العام الدراسي الجديد 2021-2022 بشكل نظامي وبحضور كامل من أبنائنا الطلاب (تفعيل الحضور والغياب) والمعلمين والإداريين وتكون المصادر الرقمية والأونلاين مكملة للعملية التعليمية وليست بديلا لها إلا فى حالات الضرورة القصوى والوباء.