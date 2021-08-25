شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى.. الطب يصل إلى 92% والهندسة 80% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المؤشرات الأولية لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية انخفاض كبير فى درجات الحد الأدنى نظرا لانخفاض مجاميع الطلاب فى نتيجة الثانوية العامة، حيث بلغ عدد الناجحين فى هذا العام 428.700 طالب وطالبة بنسبة نجاح 74 %، وذلك بالدور الأول، مقارنة بالعام الماضى والذى شهد نجاح 490.322 ألف طالب وطالبة بنسبة نجاح 81%، وهو ما ينعكس بالتبعية على مؤشرات التنسيق ويؤدى إلى انخفاض كبير فى مجموع القبول بالكليات الجامعية على مستوى الشعب المختلفة.

ومما سبق وفى ظل تاكيد وزارة التعليم العالى أن هناك أماكن محددة لطلاب التقسيم بعيدا عن الاماكن المخصصة لطلاب الثانوية العامة نجد أن هناك انخفاض للحد الأدنى للقبول بكلية الطب البشرى حيث يكون القبول بها هذا العام أقل من 93% وحتى 92%.

وبالتبعية يشهد الحد الأدنى للقبول بكليات طب الاسنان انخفاض كبير أيضا حيث من المتوقع أن يكون القبول بكليات طب الفم والأسنان 92% حتى 91% ويكون الحد الأدنى للقبول بكليات الصيدلة أقل من 90%.

وتشير المؤشرات إلى وجود فرص للحاصلين على أقل من 90 % فى كليات العلاج الطبيعى والطب البيطرى والتمريض والزراعة والعلوم والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى.