شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: استلام أول مليون جرعة لقاح فاكسيرا- سينوفاك بعد إتمام الاختبارات..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استلام أول مليون جرعة من الإنتاج القومى للقاح (فاكسيرا_ سينوفاك)، المنتج محليًا، وفقا لاتفاقية التعاون بين شركة سينوفاك الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، وتوزيعها على مراكز تلقى اللقاحات بمختلف محافظات الجمهورية.

وتوجهت وزيرة الصحة والسكان بالشكر لكافة العاملين بشركة "فاكسيرا" وعلى رأسهم الدكتورة هبة والى رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك خلال اجتماع عقدته معهم اليوم الأربعاء، عن طريق "الفيديو كونفرانس" بحضور الدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، حيث أكدت الوزيرة أن ما حققته الشركة يعد نقلة نوعية وتاريخية فى مصر، كما نقلت إليهم شكر دولة رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة حرصها على الذهاب إلى الشركة لتتويج ذلك النجاح ومشاركة كافة العاملين اللحظات التاريخية للإنتاج القومى للقاح فيروس كورونا "فاكسيرا- سينوفاك".

وقال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمى للوزارة، إن جرعات لقاح (فاكسيرا- سينوفاك) تم تسليمها إلى مخازن التموين الطبى بوزارة الصحة والسكان، بعد إتمامها لمراحل الاختبارات اللازمة، وفقًا لاشتراطات منظمة الصحة العالمية، وتوزيعها على مراكز تلقى اللقاحات، لافتًا إلى أنه جار الانتهاء من مراحل التصنيع والتحليل لـ١٥ مليون جرعة وهى القدرة الإنتاجية لشركة فاكسيرا شهريًا، تمهيدًا لتوزيعها على مراكز تلقى لقاحات كورونا على مستوى الجمهورية.

وأضاف "مجاهد"، أن لقاح (فاكسيرا- سينوفاك) حصل على رخصة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء المصرية بتاريخ 23 أغسطس 2021، وذلك بعد اجتيازه اختبارات التقييم اللازمة طبقاً للقواعد والمرجعيات العالمية المُتبعة من منظمة الصحة العالمية لتقييم مأمونية وجودة وفاعلية اللقاحات وتأكيدًا لاستدامة توافرها.

وتابع "مجاهد" أنه تم توزيع المليون جرعة الأولى من لقاح "فاكسيرا- سينوفاك" على مراكز تطعيم اللقاحات بمختلف أنحاء الجمهورية، والبالغ عددها 657 مركزًا على مستوى الجمهورية، من ضمنهم 145 مركزًا لتلقى اللقاحات للمسافرين، وتباشر عملها من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً.

ولفت "مجاهد"، إلى أنه تم الإتفاق على توريد المواد الخام لإنتاج لقاح فاكسيرا سينوفاك المصري، فى شهر مايو عام 2021، كما تم تدريب الفرق الطبية والعاملين فى شركة (فاكسيرا) بواسطة الخبراء الصينين بشركة سينوفاك الصينية، والتى ساهمت فى نقل تكنولوجيا تصنيع لقاح فيروس كورونا من دولة الصين، ضمن اتفاقية التصنيع، مضيفًا أنه تم البدء فى تصنيع جرعات لقاح (فاكسيرا_ سينوفاك) فى 29 يونيو 2021، حيث تم إنتاج 3 دورات إنتاج بإجمالى مليون جرعة.

وأكد "مجاهد"، أن جرعات لقاح (فاكسيرا- سينوفاك) تم اختبارها من خلال معامل الرقابة والجودة بشركة فاكسيرا، ثم خضع اللقاح إلى دراسات الثبات، مشيرًا إلى أنه تم سحب العينات من خلال هيئة الدواء المصرية وتحليلها بالمعامل الخاصة للهيئة، وخضوعها إلى تقييم نتائج دراسات الثبات للقاح.



































