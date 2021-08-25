مدبولي يتفقد صالات مطار القاهرة الدولي فور وصوله من الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي، وذلك عصر اليوم الأربعاء، للاطمئنان علي سير العمل داخل الصالات بالمطار، ومتابعة الإجراءات الأمنية والاحترازية والخدمات التي يتم تطبيقها وتقديمها للركاب داخل الصالات، وكذلك الإجراءات التي يتم تطبيقها في صالات الوصول مع القادمين من الخارج.

وبحسب بيان، فوجئ العاملون بمطار القاهرة الدولي بتواجد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بينهم في مبني الركاب 2 بالمطار، وذلك فور وصوله على الطائرة المصرية القادمة من الأقصر، حيث صعد من المهبط عقب وصوله من الأقصر إلى صالات السفر بمبني الركاب رقم 2، وشاهد الإجراءات التي تتم مع الركاب، وكذلك بوابات السفر، ثم شاهد صالة الوصول والإجراءات التي تتم بها.

وتوجه رئيس الوزراء بعد ذلك إلى مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، والمخصص لرحلات مصر للطيران وتحالف ستار العالمي، وشاهد رئيس الوزراء الإجراءات التي تتم مع الركاب.

رافق الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، وقيادات الوزارة والمطارات، وكذلك القيادات الأمنية بالمطار.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تفقد اليوم الأربعاء، المشروع الأثري البارز "طريق الكباش" بمحافظة الأقصر، للوقوف على استعدادات احتفالية افتتاح طريق المواكب الكبرى المعروف باسم "طريق الكباش"، بعد التطوير والترميم، تزامنًا مع احتفال الأقصر بعيدها القومي، إضافة إلى افتتاح عدد آخر من المشروعات، يرافقه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.