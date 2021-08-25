ضبط متهم بالاتجار بالمخدرات بحوزته هيروين وسلاح ناري في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص، لحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة بقصد الاتجار بمحافظة كفر الشيخ.

كانت معلومات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، أفادت بقيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة دسوق بكفرالشيخ) بالإتجار في المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمحيط مسكنه بدائرة القسم، وبحوزته (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية – كمية من مخدر الهيروين - هاتف محمول – مبلغ مالي).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.